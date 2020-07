Ungdomsskuleeleven Alfred Bjørlo om framtida:

Eid påtenkt ei rolle som «Nordfjordbyen»

I 1987 fekk noverande ordførar i Eid, Alfred Bjørlo 2.-premie for ein stil han skreiv om Eid si fortid, notid og framtid. Her kan du lese om kva tankar den unge guten hadde om notida (1987) og framtida for kommunen.