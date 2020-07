Smykke til minne om sonen

Nyhende

–Dette måtte vi berre gjere. Det var Idar som var mest oppteken av helleristingane i vår familie. Eg lova han å bruke desse som inspirasjon til vidare arbeid, seier Steinar Engeland som på laurdag hadde lansering av smykkene med namnet Teikn.

Smykker med figuarar etter inspirasjon frå helleristingane ved Vingen, laga av smykkedesigner og gullsmed Katrine Berg på Nordfjordeid.

Fram i lyset

Det er gjennom kona sin familie at Steinar Engeland har fatta interesse for området Vingen, og helleristningane som finst der. Gjennom mange år har familien hatt feriestad i Vingen, på slektsgarden til kona.

–Eg har vel kanskje blitt berre meir og meir oppteken av denne kulturskatten etter som åra har gått. Og ikkje minst var Idar veldig fasinert og interessert i desse kulturskattane. Mest heilt sidan han lærte seg å gå var han ofte for å sjå på desse teikningane på bergveggen. Og etter kvart vart han oppteken av at dette er kulturskattar som bør meir fram i lyset. Dessverre fekk han ikkje vere med på å fullføre eit slikt arbeid. Men for meg er det viktig at hans vilje no blir realisert gjennom desse smykkene, seier Steinar Engeland som laurdag fortalde litt om Vingenfeltet og det kulturhistoriske arbeidet som er gjort kring dette kulurminnet.

Freda i 2002

Inne mot Vingepollen ved Frøysjøen, sør for Hornelen, ligg eitt av dei største helleristingsfelta i Nord-Europa. Feltet inneheld minst 2000 ulike ristingar frå Steinalderen.

På grunn av slitasje og fåre for hærverk er det sett strenge restriksjonar på ferdsle i feltet. I 2002 vart Vingenfeltet og landskapet ikring freda av Riksantikvaren, og det vart sett forbod mot ferdsle utan særskilt løyve. Det er Bergen Museum som i dag eig og forvaltar det store helleristingsfeltet. Familien Vingen Engeland har løyve frå Bergen museum til å opphalde seg i området.

Fjellklatrar oppdaga feltet

Helleristingsfeltet vart i 1910 oppdaga av den kjende Bergens-advokaten og fjellklatraren Kristian Bing. Bing var komen til Bremanger for å klatre i Hornelen og fjella kring Ålfotbréen. Dette var i tida med oppstart av utnytting av vasskraft, og Bing kjøpte difor garden Vingen for å sikre seg fallrettane. Han selde garden igjen etter nokre år.

2000 ristingar

Av ristingar som er registrerte til no, er kring 1500 funne i sjølve Vingen, medan dei øvrige 500 er funne i Vingelven, Hennøy og i Fura. På Vingeneset har ein funne tufta etter ein bustad frå steinalderen. Tufta er nesten åtte meter lang og vel seks meter brei. Også i sjølve Vingen har ein funne ei bustadtuft frå kring 3700 f.Kr.f. Svært mange ristingar skildrar hjortedyr, og har truleg samanheng med at Vingen har vore ein viktig stad for veiding og fangst. Truleg har steinalderfolket drive hjortedyra utfor dei bratte stupa kring Vingepollen – ei jaktform som skal ha vorte nytta i bygda heilt fram på 1800-talet.(Kjelde: NRK fylkesleksikon)

Fleire produkt

Steinar Engeland seier at figuarar frå Vingen kan bli brukt til fleire produkt framover.

–Smykker er truleg berre starten for oss når det gjeld å synleggjere desse figurane. Seinare kan det også bli klede, koppar og andre ting pryda med slike helleristingsfiguarar, seier Steinar Engeland som er designer og fotokunstnar og kreativ leiar for designhuset Byrr på Nordfjordeid.