Bruk sommerferien til å øvelseskjøre

─ Det er viktig å skaffe seg så mykje erfaring som mogleg før du skal ut i trafikken og køyre åleine. Forsking viser at dei som har øvingsskøyrt mykje, er mindre utsett for ulykker etter at dei har fått førarkort, seier Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.

Begynn tidleg å øve

Start med ein time hos ein trafikkskule når du er 16 år for å få god rettleiing før du går i gang med øvingskøyringa. Den du skal øvingskøyre med kan også gjerne vere med på en køyretime.

─ La trafikkskulane ta seg av sjølve trafikkopplæringa, slik at du bruker øvingskøyringa til nettopp det å øve. Eit tidleg og tett samarbeid med trafikkskulen kan også sørgje for at det er lettare å finne rett nivå for øvingskøyringa, så de unngår trafikkfarlege situasjonar eller irriterer andre bilistar unødig, seier Langnes.

Øvingskøyr medan du ventar

Om sommaren er det ventetid for time til oppkøyring på grunn av ferieavvikling og ekstra oppkøyringar på motorsykkel. Bruk tida godt og øvingskøyr så mykje du kan. Statens vegvesen rår til at du øvingskøyrer minst 140 timer før du køyrer opp.

─ Erfaring viser at dei som har brukt mykje tid til øvingskøyring har større mogelegheit til å bestå oppkøyringa. Og står du på første forsøk, slepp du å vente på en ny oppkøyring, seier Langnes.

Ikkje oppkøyring for tidleg

På grunn av koronasituasjonen er det trafikkskulane som melder opp elevane til oppkøyring.

- Vi ser at det er litt for mange som blir meldt opp før dei eigentleg er klare. Det er viktig at trafikkskulane og elevane har ein god dialog om kva nivå elevane skal ha når dei møter til oppkøyring, seier Langnes.

Rett etter koronastenginga var prosenten som stod veldig høg, men no er det teikn til at den går ned igjen.

─ Alle som stryk er med på å skape lenger ventetid både for seg sjølv og for alle andre som skal ta førarkortet. Det er sløsing med både elevane si og sensorane si tid, seier Langnes.

Vis omsyn

Mange ungdomar som har vore ute og øvingskøyrt har blitt tuta på, ropt etter og opplevd uvettige forbikøyringar.

– Vi har alle vore ferske sjåførar ein gong. Har du ein bil med raud L framfor deg, vis omsyn og prøv å sette deg i den uerfarne sjåføren sin ståstad. Noko som er enkelt og automatisert for deg, kan vere heilt nytt og vanskeleg for ein som er ute og øver, seier Langnes.

Kva må du ha med deg når du skal øvingskøyre?

Bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førarkort i annan klasse dersom du har det

Legitimasjon

Dersom du er over 25 år kan du øvingskøyre utan å ha kurset.

Den som øvingskøyrer med deg må:

Vere fylt 25 år

Ha hatt førarkort for køyretøy i same klasse som du øvingskøyrer i, samanhengande dei siste 5 åra

Bilen må:

Vere merka bak med godt synleg raud L på kvit bakgrunn

Ha ekstra spegel for den som er med deg

Høyre til klasse B (tillatt totalvekt maks 3500kg)