Flekkbandsnigel observert i Stad

Nyhende

– Responsen har vore overveldande. Fram til no har vi sikker dokumentasjon på at snigelen er observert i Rogaland, Agder, Vestland og Viken, men det er førebels ikkje gjort funn lenger nord, fortel Solveig Haukeland ved Nibio, ekspert på plantesjukdommar, og ansvarleg for plantehelseklinikken.