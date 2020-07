Åtvarar mot overvaking av elevar

Nyhende

I Fjordabladet den 14. juli kunne ein lese om at det er kome opp fleire skilt ved Eid ungdomsskule og Nordfjordeid skule med skrifta «Overvåket område» og eit videokamera-ikon. Ole Martini, leiar i Vestland Unge Venstre, og Ingebjørg Flyum Bjørlo, kommunestyrerepresentant i Stad for Venstre, etterlyser no svar på korleis kommunen har tenkt å overvake områda.