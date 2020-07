Dette har vi tru på

Nyhende

Tidlegare denne veka kom meldinga om at Sagastad, det eitt år gamle vitensenteret om vikingtida på Nordfjordeid, fekk 400.000 kroner til å utvikle eit svært spennande moderne virtuelt prosjekt. Det er all grunn til å gratulere dei som dagleg jobbar på Sagastad både med sjølve ideen, og ikkje minst at ein tek ideane og gjer noko med dei. Det er det utvikling handlar om. I vår tid, der konkurransen om folk sine opplevingar er større enn nokon gong, er det heilt avgjerande med fornying og nye tilbod. Faldar ein hendene og set seg ned for å ta inn billettkroner for det ein har utan å stadig tenke nytt, b lir ein ikkje gamal i dette gamet.

Å overleve i opplevingsindustrien og reiselivsbransjen er utfordrande. Denne våren og denne sommaren, så langt, har vore veldig spesiell. Vanlegvis er vi vande med å kunne velje reiselivsmål og opplevingar på øvste hylle, eller alt etter kva lommeboka måtte tole. Slik er det ikkje i år. For vårt reiseliv og våre opplevingstilbod, som ikkje skil seg frå mykje anna når det gjeld samanhengen mellom ting, har gått med hjarte i halsen heilt sidan landet vart stengt ned i midten av mars. Vi kan meine mykje om opninga, men ein ting må vi ta inn over oss uansett kva sko vi står i; På eitt eller anna tidspunkt må vi opne opp slik at konsekvensane ikkje blir uhandterlege.

Når vi veit korleis alt heng saman med alt, er det godt å sjå at dei som har ansvar for det vi har å vise våre gjestar, tek tak og førebur seg på nye sesongar med nye spennande moderne tidsrette tilbod. Nordfjord har ikkje den store «fornøyelsesparken» eller dyrehagen å tilby reisande. Men på nokre område er Nordfjord unikt, og det er naturen. Opplevingane står i kø frå den yste kyststripa og til breane og høgfjellet. Når vi i tillegg greier å utvikle det vi allereie har, er vi på vinnarsporet. Det er nettopp det Sagastad er i ferd med å gjere. Utvikle eit allereie spennande tilbod til noko endå meir, og ikkje minst for nye grupper blant oss. God helg, og framleis god sommar!