Tre opplevingar med Stad-knappen

Nyhende

Klosterbåten/Selja kloster, Sagastad og Norsk Fjordhestsenter er med i det nye reiselivssamarbeidet om Stad-knappen.

Gjennom Stad-knappen kan du kjøpe ein fellesbillett for dei tre opplevingane. På den tredje plassen får du ei overrasking.

– Vi er fyrtårn i Nordfjord, og det er naturleg å samarbeide, seier Eli Førde Aarskog ved Sagastad. – Vi gjer dette for å motivere fleire til å besøke stadane, og at dette er noko dei kan gjere i sommar. Ein treng ikkje å oppleve dei tre stadane på ein dag, men kan fordele det utover heile sommaren.

Saron Osmundsvåg i Klosterbåten har også stor tru på det nye samarbeidet.

– Vi må samarbeide for å utvikle Nordfjord som reiselivsdestinasjon. Saman blir vi gode, seier han.

Osmundsvåg viser til at det er ein viss samanheng mellom dei nye samarbeidspartnarane – med Sagastad, vikinghistoria ved klosterøya, fjordhesten, Sunniva, og symbolet i kommunevåpenet.

– Vi satsar på at det er mange frå Eid som skal oppdage tilbodet her ute, og at mange herifrå vil ta turen innom Sagastad. Stad-knappen vil opne dørene for dei, seier han.

Klosterbåten har turar kvar dag frå Selje til Selja kloster.