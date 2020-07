Skal utvikle virtuell historisk oppleving

Nyhende

Spelet som vi skal ha ferdig utvikla til neste sesong, er ei virtuell oppleving der du sjølv er observatør og/eller aktør. Spelet byggjer på same prinsippa som vanlege tredimensjonale dataspel. Skilnaden er at her er det ikkje kamp for å overleve som i ein del dataspel, men ei virtuell oppleving om korleis ein overlevde i vikingtida, seier Jacob Bredesen som både er mannen bak ideen og mannen som står sentralt i utviklinga av spelet.