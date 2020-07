Kinn kommune vert straffa av Vestland fylkeskommune

Nyhende

Det skriv Geir Oldeide, leiar i Kinn Raudt, i ei pressemelding og viser til at både Vågsøy og Flora har i mange år nytt godt av tildeling til dei kommunale næringsfonda.

- Dette er fond som skal brukast til å fremje utvikling av arbeidsplassar og gründerverksemd i kommunane. Særleg skal fondet kome kvinnelege gründerar og unge gründerar til gode i arbeidet med å starte opp og utvikle lokalt næringsliv. Vestland fylkeskommune som fordeler desse midlane, har i år bestemt at samanslegne kommunar som Kinn ikkje kan få slik midlar. Raudt meinar det er minst like stort behov for kommunalt næringsfond som før og vil arbeide for at denne praksisen vert endra slik at også samanslegne kommunar kan tildelast slike midlar, heiter det i pressemeldinga der Geir Oldeide han opplyser at Raudt vil ta saka opp på førstkommande møte i Kinn kommunestyre.