– Raja opna reia!

Nyhende

Reia i Selje er plassert i parken midt i Selje sentrum, med utsikt rett ut mot stranda, vågen og havet. Reia passar både for små og store, og er fritt tilgjengeleg for alle. I Stad kommune vil det også kome opp ei reie til, plassert lenger inne i fjorden. Det vil også kome opp reier i dei andre kommunane i Nordfjord.

– Målet med Nordfjord-reiene er å syne fram nokre av dei flotte og lett tilgjengelege utsiktspunkta vi har i Nordfjord. Det kjem i løpet av sommaren opp ni Nordfjord-reier plassert rundt om i heile regionen, seier Beate Vik Hauge i Visit Nordfjord.

– Vi bur på verdas vakraste stad, og desse reiene er med på å få endå fleire til å oppdage dei mange flotte stadene ein kan besøke i Nordfjord seier ordførar i Stad og leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo.

Kulturminister Abid Raja var i Selje for å besøke Selja Kloster og Heilagøya Selja. Han fekk i samband med besøket også høyre om Stad kommune sitt arbeid med å legge til rette med ein meir aktiv kvardag for alle, mellom anna gjennom BUA-utlånsordning for sports- og friluftsutstyr både i Eid og Selje, merking av turstiar, nærturhytter, sommaraktivitetstilbod for born og unge med meir.