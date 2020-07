Samla inn 7500 kroner på under to timar

Nyhende

Nyleg arrangerte fire barn i Ålfoten basar til inntekt for Redd Barna. Med litt hjelp frå tanta Gro Myklebust hadde dei laga basargåver med handmålte dørskilt, strikkeputer, gåvekort på fiskemiddag og gåvekort på kake og blåbær. Dei hadde også laga kaker og plakatar. Sjølve basaren vart arrangert på tunet og i garasjen, og folk frå heile bygda møtte opp for å delta. På under to timar samla gjengen inn 7500 kroner som dei skal gje til Redd Barna.