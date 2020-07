Nyhende

Onsdag 15. juli vert det arrangert Eid seniortreff på Betania, som ligg i sentrum på Nordfjordeid. Karin Cupper opplyser at det kjem mellom anna gjestar frå Eid legekontor, og kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld vil vere på plass for å snakke om koronaviruset. I tillegg vert det underhaldning, og ifølgje Cupper skal Inge Asbjørn Haugen og Asbjørn Eikenes spele under seniortreffet.