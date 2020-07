Gå pilegrim mot Selja

Nyhende

Selja er Noregs fyrste kristne heilagstad. Kloster- og helgenanlegget på Selja har sida 1000-talet vore helgenmål og stoppestad for pilegrimar på veg til Nidaros.

No kjem meir enn 7000 registrerte besøkjande til Selja årleg, og det er kyrkjelege og kulturelle aktivitetar knytt til kloster- og helgenlegget gjennom heile året. Kvart år vert det arrangert pilegrimsvandringar i samband med Seljumannamessa. Men det er framleis nok plass til å finne ro og oppleve denne spesielle staden.

Årleg vandring

Sunnivaleia er ei pilegrimsvandring som går over sjø og land frå Kinn til Selje. Akkurat i år blir det ikkje arrangert for publikum på grunn av korona. Men dei siste åra har den årlege vandringa langs Sunnivaleia blitt gjennomført med Kinnaspelet som startskot.

Over sjø og land

Av naturlege årsaker går Sunnivaleia både til fots og med båt. Etter startpunkt ved Kinn og Florø går det med båt til Smørhamn i Bremanger. Så er det vandring over Bremangerlandet til Oldeide. Her er det ny vandring mot Ulvesund fyr i Vågsøy, der det er overnatting. Neste dag vidare til Totland/Fjordly før siste etappe gjennom Rimstaddalen til Berstad og Moldefjorden i Selje. Så gjenstår dei siste kilometerane ut til øya Selja og Selje kloster.

Vandring på Selja

Kjem du til Selje er det også mogleg å vandre på historiske stiar på øya Selja. Her kan ein gå både på den mest brukte stien på nordsida av øya, langs stranda på sørsida eller over fjellet. Alle stiane over øya Selja har same utgangspunkt, ved Bø der klosterbåten frå Selje sentrum kjem i land. Den eldste stien på nordsida av øya kan vere laga før klosteret blei bygt. Stien i sør går gjennom skaret og forbi fleire gravrøyser. Til Heimen, der munkane hadde sin urtehage. Ein kan også gå mot Selje kloster over fjellet, mot toppen av øya med fin utsikt. Informasjon om turar og eit nyopna pilegrimssenter finn ein i Selje sentrum.