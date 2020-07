– Nesten som Noas ark

Nyhende

I tillegg til 56 hjortar og eit tjuetal kalvar som er ventande no i juni, er det på Nave 9 lamahopper og lamahingsten Rasmus, gamalnorsk spelsau, kasjmirgeiter, shetlandsponniar og hundar av rasane Norsk Svart Elghund og Basset Artesien Normand. Pussig nok vart det fødd berre bukkekje i år – 13 i talet. På Nave kan du mate og kose med dyra.

– Det er nesten som ei Noas ark her no, ler Nave.

Varierte aktivitetar

Kai Nave fortel at dei arrangerer blåturar, utdrikkingslag, fødselsdagar, sommarskular, skule- og barnehagebesøk og institusjonsbesøk. Dei har utleige av leirplass ved Navevatnet med 16-mannslavvo, gapahuk og bålpanner. Dessutan kan ein leige kano og trøbåt, fiske i Navevatnet eller ta ein tur i ypparleg turterreng. I den flotte grillhytta er det plass til rundt 40 personar. Ved sida av leirplassen er det ein fin badeplass og plaskedam for ungar.

I tillegg har dei fullt opplegg for paintball for 15 personar, og dei som likar «farmenaktivitetar» kan drive med lassokasting, øksekasting, mjølkespannhalding eller skyte med pil og boge.

Sesongen i gang

Nave opplyser at sesongen så vidt er i gang. Dei tek no imot grupper som har tinga på førehand. Frå siste helga i juni er det vanleg opning for alle besøkande. Han presiserer at alle smittevernpålegg vert følgde. I fjor hadde dei 1000 besøkande og dei ventar eit liknande besøkstal i år.