Beste juni på fleire år

Nyhende

I inneverande sesong er det fram til og med veke 27 fiska 1566,91 kilo laks i Eidselva. Dette gjeld alle vektklassar. Tilsvarande tal for dei to føregåande sesongane innanfor same periode er: 2019 1125,8 kilo og for 2018-sesongen 1036,4 kilo laks.