– Godt utgangspunkt

Nyhende

Det skriv Statens vegvesen i eit høyringssvar til Stad kommune sin kommunedelplan for veg og trafikktrygging, og viser til at det i planprogrammet vektlagt at kommunedelplan for veg og trafikktrygging vil vere relevant i forhold til FN sine berekraftsmål om god helse, innovasjon og berekraftige byar og samfunn.