Rapport frå 2017 om Allmenningskaia på Leikanger:

– Bør stengast omgåande

I 2017 fekk Kystverket utarbeidde ein rapport om tilstanden ved Allmenningskaia på Leikanger. Konklusjonen i rapporten var at kaia av tryggleiksgrunnar burde stengast for all ferdsel straks.