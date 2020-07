Opera Nordfjord har tilsett produsent

Nyhende

Operaen mottok totalt 39 søkjarar, der mange var godt kvalifiserte. Etter ei intervjurunde med fem kandidatar var det Ine Nord som fekk tilbod om stillinga, og ho har takka ja til 70% frå 1. august.

Ine har vore opptatt av musikk heile livet og har vakse opp i kor, korps og Kulturskulen i Eid. Ho var også med i barnekoret i operaen i 2000 og 2001 i La Bohéme og Elskovsdrikken. Ine har gått musikklinja på Firda og har musikkutdanning både frå Universitetet i Sørøst-Norge og frå Sibeliusakademiet i Finland, der ho fullførte mastergraden sin i 2014 med konsertforestillinga Look Closer i Helsingfors Konserthus.

Ine har tidlegare vore tilsett som dagleg leiar for Nordsjøfestivalen i Farsund og har jobba i Sør-Afrika for Norges Musikkorps Forbund og på Riksscenen for folkemusikk i Oslo. Ho har også vore aktiv som frilans musikar, og dei siste åra har ho mellom anna vore innom Opera Nordfjord som orkestermusikar i musikalane The Sound of Music og Annie.

Ifølgje pressemeldinga ønskjer Opera Nordfjord Ine velkomen og gler seg til å få ein vesentleg og etterlengta auke i administrasjonen foran ein aktiv haust med to store produksjonar, Mannen frå La Mancha og Reisa til Julestjerna.