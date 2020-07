Nyhende

Ein mann busett i ytre Nordfjord er sikta for vald og promillekøyring. Han skal mellom anna ha slått til ein annan person med knytta neve eller ein planke. Sogn og Fjordane tingrett har bestemt at han skal varetektsfengslast i fire veker. Dei straffbare handlingane mannen er mistenkt for kan medføre ei høgare straff enn fengsel i seks månadar.