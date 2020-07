Tre opne kyrkjer

Nyhende

Som følgje av koronaen har det vore spenning knytt til om ein kunne ha opne kyrkjer.

– Vi har tatt ei avgjerd om at vi har opne kyrkjer frå 1. juli til 15. august. Det gjeld kyrkjene Eid og Selje, medan Ervik vert ope etter førespurnad. Så får vi bruke tida fram til dette på korleis vi praktisk løyser det, fortel Hundeide.

Mykje besøk i fjor

Med mange cruiseturistar på land på Nordfjordeid var Eid kyrkje eit av dei mest besøkte stadane i 2019.

– I løpet av fire veker i fjor var det 10.000 menneske i eller rett ved Eid kyrkje. Det betyr at det er stor interessa for kyrkja vår, seier Hundeide.

Og turistane let seg imponere av den rikt dekorerte Eid kyrkje.

Sidan mellomalderen har det vore kyrkje på Nordfjordeid. Eid kyrkje slik den står i dag vart sett opp i 1849. Den har plass til 750, og det er den største kyrkja i Nordfjord.

Rikt dekorert

Innvendig er kyrkja rikt dekorert med utskjeringar og dekormåling i «drakestil». Dette vart gjort av treskjeraren og målaren Lars Kinsarvik, og for få år sidan vart dei flotte takmåleria restaurerte.

– Nokon kjem innom kyrkjene våre fordi dei ønskjer å sitte i ro. Andre for å sjå. Turistar frå Europa er vande med steinkyrkjer, og let seg imponere når dei kjem inn i våre trekyrkjer og ser at det ikkje berre er fire fjøler på kryss. Når dei ser rosemålingane vert dei overvelda. Og vi vil gjerne fortelje om kyrkjene våre, og det er litt av tanken på å ha opne kyrkjer. Her er heller ikkje restriksjonar på fotografering. I fjor fekk vi også laga brosjyre på fire forskjellige språk, fortel kyrkjeverja oppglødd.

Spesiell historie

Selje kyrkje er ei langkyrkje i tre som har Seljesanden som næraste nabo. Kyrkja har 500 sitjeplassar, og er frå 1866.

Ervik kyrkje ligg tett på Erviksanden, og det er ei spesiell historie bak kyrkja. Den vart i si tid reist til minne om forliset til hurtigruteskipet DS «Sanct Svithun» under andre verdskrig. Skipet vart bomba av allierte fly i 1943 og gjekk ned. Bygdefolket medverka sterkt til berging av folk frå skipet. Kyrkja vart sett opp til minne om både bergingsinnsatsen og dei som omkom.