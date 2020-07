Slik gjekk det i NM og NC

Nyhende

Gloppen Hesteskoklubb arrangerte 27. og 28. juni NM mix og NC ved Breimshallen på Breim. Gloppen Hesteskoklubb arrangerte 27. og 28. juni NM mix og NC ved Breimshallen på Breim. Laurdag var det klart for NM Mix der Asbjørg Dingen og Oddmund Dingen frå Nordhordland HK stakk av med sigeren. Dei beste kastarane frå Midtre Nordfjord Hesteskoklubb (Mino HK) var Siv Øen og Harald Fagerstrand på 6.-plass. Under NC laurdag var også Harald Fagerstrand på 6.-plass beste kastar frå Mino HK.

Søndag var det også klart for NC ved Breimshallen. Denne gongen var det Stein Ove Stoddern frå Mino HK som gjekk til topps etter at han vann mot Oddvar Turøy frå Førde HK i finalen. Stoddern var med det den kastaren frå Mino HK som gjorde det best denne helga og kunne ta med seg ein siger heim.

Resultat laurdag NM Mix

6. Siv Øen/Harald Fagerstrand, Mino HK

9. Synnøve Fagerstrand/Walter Fagerstrand, Mino HK

11. Siw-Hege Noste/Finn Stavenes, Mino HK

Resultat laurdag NC3

Klasse 1, gruppe A

6. Harald Fagerstrand, Mino HK

9. Walter Fagerstrand, Mino HK

10. Stein Ove Stoddern, Mino HK

11. Finn Stavenes, Mino HK

13. Gunnar Degnepoll Bugge, Mino HK

23. Ronny Stoddern, Mino HK

29. Synnøve Fagerstrand, Mino HK

Klasse 1, gruppe B

41. Ronald Stoddern, Mino HK

Klasse 2

8. Siw-Hege Noste, Mino HK

Resultat Søndag NC4

Klasse 1, gruppe A

1. Stein Ove Stoddern, Mino HK

6. Finn Stavenes, Mino HK

10. Walter Fagerstrand

11. Synnøve Fagerstrand, Mino HK

12. Harald Fagerstrand, Mino HK

21. Ronaldo Stoddern, Mino HK

30. Ronny Stoddern, Mino HK

Klasse 1, gruppe B

37. Gunnar Degnepoll Bugge, Mino HK

Klasse 2

2. Siw-Hege Noste, Mino HK