Klare for sommarmoro

Nyhende

– SommarShopping er ein fast tradisjon gjennom mange år, og folk har etterspurt om det ikkje blir i år også. Det gjer det. Vi kan ikkje ha ein sommar utan SommarShopping, smiler Ragni Marie Strand Rasmussen, leiar i Eid Handel.

Hobbylaurdag

Laurdagane i juli har fått kvar sitt tema. Allereie førstkomande laurdag er det klart for Hobbylaurdag.

– Desse laurdagane i juli vert det gågate, og alle butikkane dreg butikkvarer ut på gateplan. Vi skal mellom anna ha handarbeidsloppis, der vi prøver å få til loppemarknad med ting og tang ein kan lage – alt frå strikking, sying og veving, seier ho.

– Her blir litt av alt du kan drive med av hobbyar på fritida, konstaterer Anne Kristin Hammersvik.

– Nordfjord Strikkefestival har også stand, og sel lappar til inntekt for neste års festival, opplyser Strand Rasmussen.

Ulike tema

Laurdagen etter er det duka for bagasjeromloppis.

Små og store kremmarar er velkomne til å vere med på bagasjeromloppis. Her kan ein selje lopper og leikar, retro og antikk.

Motorlaurdag – glade hjul er tema laurdag 18. juli. Då er det klart for Cars & coffee, veteranbilar, bilforretningar og andre kjekke ting på hjul.

Årets SommarShopping vert avslutta laurdag 25. juli, med Familielaurdag og med ekstra kjekke ting for familien.

Ein annleis sommar

– Det vert absolutt ein annleis sommar for oss alle, men vi har lyst at folk skal kome på SommarShopping også denne sommaren. Men det er ikkje nødvendig å stimle saman. Ta heller omsyn til kvarandre og halde avstand og pass på. Det er mykje som er gjennomførbart. Alle butikkane er også godt rusta med smittevern, men vi er avhengig av at besøkande vaskar hendene og held passe avstand til kvarandre, minner Strand Rasmussen om.