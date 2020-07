Ronald Dalsbø:

Tidene – dei er i endring

─ Takk til Hans Christian Hansen som heiv seg rundt, og starta å drage i trådane for å få dette til på relativt kort varsel. Tusen takk! Det set i alle fall eg pris på, sa Ronald Dalsbø, gruppeleiar for KrF i Stad kommunestyre før han heiv gitaren rundt halsen og framførte Bob Dylan sin kjende melodi «The Times They are a-Changin», som han hadde gitt nynorsk språkdrakt og kalla «Tidene - dei er i endring».