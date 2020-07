Nyhende

– Når regjeringa no gradvis opnar grensene og innreiserestriksjonar blir heva for reisande frå ein del land, og dessutan at flygingar blir tekne opp att til og frå Noreg, så aukar risikoen for import av smitte til Noreg, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).