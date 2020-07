Samferdsleminister Knut Arild Hareide:

─ Vi skal sikre gode tenester for trafikantar i heile landet

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet.