Stein for stein

Det seier Ove Bjørlo, rektor ved Eid vidaregåande skule og medlem av prosjektgruppa INVIRO AS har oppretta, og Øystein Nes, dagleg leiar i INVIRO. Bakgrunnen for uttalen er eit besøk som prosjektgruppa, som i tillegg til dei to nemnde består av Tore Hjelle, Ove Lillestøl og Einar Løken, som også er styreleiar i Inviro, hadde i Ålesund kunnskapspark i førre veke.