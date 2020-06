Koronasmitte påvist ved Nordfjord sjukehus

─ Ingen nye pasientar blir lagt inn ved Nordfjord sjukehus

─ Det vil ikkje bli lagt inn pasientar på Nordfjord sjukehus, så lenge vi ikkje veit at sjukehuset er fritt for smitte, seier Trine Hunskår Vingsnes, direktør for medisinsk klinikk i Helse Førde.