Ordførarar skuffa over vindkraftmelding

Nyhende

Det var fredag at olje- og energiminister Tina Bru la fram stortingsmeldinga om vindkraft på land. Allereie same dag kom det sterke reaksjonar på manglande forslag om lovendring kring arealbruk i vindkraftsaker. Mellom anna har mange meint at energilova ikkje kan vere styrande i behandlinga av vindkraftsaker.