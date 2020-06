No kjem sommarvarmen tilbake

Nyhende

Etter ei lenger periode med sol og temperaturar som nærma seg 30 grader, har dei siste dagane vore litt kaldare og det har også kome nedbør. Tysdag er det jonsok, eller sankthansaftan, og det ser ut til at det vert bra grillvêr med skya og delvis skya. Temperaturane vil truleg ligge på mellom 20–22 grader. Etter klokka 22 er det venta at temperaturen vil ligge på rundt 17–19 grader.

Frå onsdag av skal det bli godt og varmt igjen. Ifølgje Yr ser det ut til at det vert sol og rundt 25 grader i områda rundt Nordfjordeid. Torsdag til laurdag ser det ut til at temperaturane skal auke endå meir, og det er venta mellom 27 til 29 grader.

I områda i den ytre delen av kommunen er det venta at temperaturane er noko lågare, men også her vil temperaturane stige over 20 grader. Laurdag ser ut til å bli den varmaste dagen og det er venta temperaturar på rundt 23 grader, ifølgje Yr.

Regn neste veke

Søndag ser det ut til at sommarvêret snur igjen, og det er venta nedbør. Ifølgje Yr ligg det an til at det vert regn både søndag, måndag og tysdag. Temperaturane vil også bli lågare igjen, og vil truleg ligge på mellom 17–19 grader ut i neste veke i områda rundt Nordfjordeid. Områda rundt Selje og Stadlandet vil truleg få temperaturar ned i 16 grader neste veke.

Eld utandørs

17. juni la brannsjefen i Stad kommune eit totalforbod mot å gjere opp eld og behandle brannfarlege gjenstandar utandørs. Måndag 22. juni kom meldinga om at brannsjefen har oppheva dette forbodet. Det er likevel framleis stor brannfare, og det vert oppmoda om å vise aktsemd og melde all brenning til Alarmsentralen.

Opphevar totalforbodet mot å gjere opp eld Brannsjefen i Stad kommune har måndag oppheva totalforbodet mot å gjere opp eld.

For dei som planlegg grilling tysdag, er det verdt å hugse på at mellom 15. april og 15. september er det eit generelt forbod mot å gjere opp eld i nærleiken av skog og utmark. Det er difor ikkje fritt fram for å grille overalt.

Varsel for flaum

Grunna mykje snø i fjellet og varmt vêr, er det framleis stor snøsmelting, noko som gjev stor vassføring i alle vassdrag med mykje snø. Det er difor sendt ut eit gult varsel og oransje varsel for flaumfare i vestlege delar av Sør-Norge. I Stad kommune er det per dags dato sendt ut gult varsel, men fleire stadar i Stryn kommune er det sendt ut eit oransje varsel. Ifølgje NPK var vassføringa i Strynevatnet på raudt nivå laurdag kveld. Raudt nivå er det mest alvorlege. Vasstanden har auka noko sidan laurdag, og det er venta at vatnet vil stige i dagane framover. NPK skriv at vasstanden svarar til 50-årsflaum, men det er per no ikkje meldt raudt varsel for Stryn, ettersom Strynevatnet har stor vassføring nedstraums mot havet.