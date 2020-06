Gjekk inn med 600.000 kroner

Nyhende

Kommunestyret i Stad hadde torsdag i førre veke inviterte Rovdefjordsambandet, dei som jobbar for bruløysing over Voldsfjorden og Dalfjorden og Nordfjordbrua, som dei fleste kjenner til, og som jobbar for bruløysing på sambandet Lote - Anda. Kommunestyret fekk ein god gjennomgang om kor langt dei ulike selskap var kome med planane sine, og når ein evewntuelt kunne sjå føre seg at at dei ulike bruprosejekta kunne realiserast.