Nyhende

Det krev Stad kommunestyre, som reagerer sterkt på nyhenda om at Samferdsledepartementet etter å ha latt Kystverket sin oppdaterte rapport om Stad Skipstunnel ligge i ro i eitt år, no rett før den fristen Stortinget har sett for byggestart (Statsbudsjettet for 2021), sender rapporten ut til ei ny ekstern KS2-kvalitetssikring.