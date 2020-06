Festivalen satsar på nye sprell

Nyhende

– Det var ei tøff tid då vi forstod at det ikkje kom til å bli nokon festivalsommer i år. Vi kjenner jo på det. Det er festival vi har drive med i alle år. Vi og mange med oss føler på det, og alle på Eid har ein eller annan form for relasjon til Malakoff. Alle blir påverka – enten fordi du er frivillig, driv butikk eller passar barnebarn. Men når det blei som det blei så er det viktig at vi held oss til reglene som blir gitt, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal.