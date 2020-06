Det er ikkje alle som er like spreke – treng benkar å kvile på

Nyhende

I sentrum er det fint med parkar og mange benkar, men ikkje alle er så spreke at dei klarer å gå så langt.

Astrid Henden fortel at ho sjølv var ute ein dag på spasertur, men fann ikkje ein einaste benk som ho kunne setje seg ned på for å kvile.

– Det var berre så vidt eg klarte å kreke meg heim til min eigen benk, seier Henden, som har blitt oppfordra av fleire om å ta dette opp i avisa.

Ein god del eldre bur i bustader ved sjukeheim og eldretun og ein vert oppfordra til å gå turar. Sjølv går ho gjerne på ujamt underlag, som til dømes oppover til hestesenteret. Her kunne det ha vore kjekt å ha benkar som ein kunne kvile seg på.

Henden peikar på at det er mange fine plassar der ein benk ville vere til nytte, både langs gang- og sykkelstiar og andre stadar der ein kjem litt meir ut i naturen. Det er fint å kunne setje seg ned for å nyte utsikt – eller sjå på trafikken. Henden peikar på at benkar også har ein sosial funksjon, det er ein fin møteplass for å treffe andre og slå av ein prat.

Både ved KIWI og dei nye butikkane i Eid næringspark ville det vere kjekt å kunne setje seg ned og kanskje kose seg med ein is, åleine eller saman med andre.