– Her er mange flotte turar for heile familien

Nyhende

– Vi i Barnas Turlag er på ingen måte nokon ekspertar. Vi er foreldre som liker å dra på tur med barna og lærer oss ting etter kvart. Skal ein på tur åleine klarer ein seg med minimalt med utstyr, men tar ein med barna blir det plutseleg ein del meir utstyr og ein del meir å bere, fortel Jan Frode Haavik i Barnas Turlag Eid.





Må planlegge tidleg

Han minner om at det er viktig å planlegge tidleg.

– Har ein alt ein treng til alle ved ei overnatting, og er teltet stort nok? Det er viktig med gode varme soveposar og gode liggeunderlag. Når det gjeld soveposar kan ein fint kjøpe større enn det trengst og snurpe inn slik at det passar barnet si lengde, seier han.

Barnas Turlag oppfordrar også til gjerne å ta med mat som er lett å lage til. Alt frå vakuumpakka ferdigrettar til pølser eller lettlaga gryter.

Gode råd

– Lag gjerne bål og et god middag ute, er oppfordringa.

– Husk å ikkje gi barnet for stor sekk eller for tungt å bere sidan dette kan ta vekk noko av turgleda, seier han.

– Ein får sjå på det som ekstra trim, og slenge meir i og på eigen sekk. I naturen er det masse moglegheiter for å vere kreativ og gjere/lage kjekke ting med barna, minner han om.

Barkebåt og vasskikkert

Er ein nær eit vatn kan ein lage barkebåt eller vasskikkert. I skogen ein liten gapahuk eller lage ei seljefløyte.

Kle deg godt og praktisk sjølv også. Vaksne som frys er dårleg turselskap for barn. Husk å kle av barna om dei blir for varme. La heller turen bli litt for kort enn alt for lang – og ta mange pausar.

– Om ein vil ha lokale stader å dra på kortreiste turar, er turbotrim-turane kjekke turar å ta, meiner Haavik.

Desse er merka med treskilt på vegen opp, og på grunn av koronasituasjonen så er det eit laminert ark med ei helsing frå Turboreven når ein kjem på toppen. Turbotrim-kortet får ein på Chatlet Sport 1, og turbotrimrutene ligg ute på UT.NO

Der ligg også mange andre tidlegare turar som ein kan prøve å gå.

Turane i år er:

Asbjørnstova, Sevlandsætra,

Bjørhovdesætra, Trollenykjen, Indre Åsane, Ossetra, Dua, Kjenndalsvatnet, Gildra og Fura/Kvanndalsvatnet.

Fellestur i telt

Om ein søkjer overnatting eller andre ruter er det viktig å vite litt om friluftslova. Den seier noko om kvar ein kan ferdast og kva ein har rett til å gjere, minner Barnas Turlag om.

– Etter skulestart vil Barnas Turlag Eid sette opp ein fellestur i telt der det blir påmelding slik at vi får oversikta og klarer å handtere koronareglane, fortel Haavik.

Han meiner dette vil vere ein fin moglegheit til å sove i eige telt og bruke eige utstyr, samt å ha det sosialt på den måten ein kan.