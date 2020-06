Inviterer til kunstgalleri og turistinformasjon

Nyhende

– Her er mykje nytt i år, og mange påfyll av handplukka kunstnarar, seier Espe.

I galleriet kan du sjå og kjøpe kunst av til dømes Christian Finborud, Alexander Stub, Shaban Bamerni, Åge Steinseth, Roy Dahl og Jertrud Eikås.

– Her kan to og to eller ein og ein kome innom, smiler Espe.

Har vore i alle bygder

Han lovar å vere den beste turistverten. Han har førebudd seg godt og har vore i alle bygder i heile nye Stad for å bli godt kjent.

I år kjem cruiseturistane til å utebli, men han har tru på at nordmenn finn vegen.

– Og så trur eg nordmenn er meir handlande enn cruiseturistane, seier han, som tar godt imot alle som kjem innom døra. Han har gode råd for opplevingar i Stad.

Gode opplevingar

– Ta Klosterbåten til Selja kloster, der historia er så tydeleg. Så kan ein surfe i Hoddevika eller i Ervika, gå på fjellet i dagevis i ytre, før ein køyrer innover til hjortefarmen på Nave, går på Bakerie på Bryggja og har ei god atmosfære. Så innover til Stårheim der dronning Ingrid hadde sitt sete. Ein kan besøke lokale kyrkjer og oppleve god kyrkjekunst, eller oppleve kulturbygda Haugen, med flott gamle setrar i Hjelmelandsdalen. Det er også to flotte dagsturhytter i kommunen, som er verdt eit besøk. Inne på Eid har vi Sagastad, kyrkje, hestesenter og golf. Ein kan gå på stranda og sjå på livet i Eidselva. Og så må ein sjølvsagt oppleve det einaste galleriet i heile Nordfjord. Her er mange gode opplevingar ein kan få med seg i sommar, lovar turistverten.

Gamlebanken og turistinformasjonen er open alle dagar utanom søndag.