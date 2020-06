Nyhende

Namn: Trine Meland

Alder: 36 år

Bustad: Hjelmelandsdalen

Familie: Gift med Oscar, tre barn: Joakim (6), Markus (4) og Elias (3)

Husdyr: Hund

Yrke: Lærar

Bil: VW Caravelle, 2011- modell





‒ Fortel litt om jobben din.

‒ Eg underviser i år på 8. og 10. trinn i faga kunst og handverk (ansvar for sløydområdet 10. trinn), kroppsøving, norsk og matte. No er eg faglærar, og i enkelte fag er vi to lærarar i klasserommet.

‒ Kvifor har du valt dette yrket?

‒ Først og fremst synest eg det er kjekt å undervise, og ikkje minst gje elevane auka kunnskap om ulike emne. Eg likar godt å arbeide med barn og ungdom i bygda, og at eg gjennom yrket mitt blir betre kjent med denne målgruppa, synest eg er svært kjekt. Håpar å vere ein god rollemodell og samtalepartnar for barn og ungdom. Det har vel og hatt betydning at far min er lærar.

‒ Kor lenge har du hatt jobben du har no?

‒ Eg starta på Eid ungdomsskule (EUS) i februar i år.

‒ Kva har du jobba med tidlegare?

‒ Eg har jobba i sportsbutikkar både på Eid og i Trondheim i studietida. Deretter på psykiatrisenteret på Eid, og på EUS. Var og ei tid lærar på Kjølsdalen skule, og no sist på Stårheim skule.

‒ Dersom du skulle kunne valt yrke heilt fritt, kva ville du ha valt? (draumeyrket)

‒ Litt kjedeleg he, he. Lærar faktisk, men av og til har eg tenkt på at det kunne vore artig å drive med noko for meg sjølv.

‒ Kva er det kjekkaste med den jobben du har valt? Og det kjedelegaste?

‒ Det er som eg var inne på å omgåast barn og unge, sjå korleis dei veks og utviklar seg og ta del i kvardagen og livet deira.

Det har blitt litt mykje dokumentasjonsarbeid, noko som kan vere utfordrande.

‒ Kva er det viktigaste for å trivast på ein arbeidsplass?

‒ At du har positive og engasjerte kollegaer, og at det ikkje berre blir fagprat på jobben, men og at ein kan tøyse litt. Humor er veldig viktig, synest eg. Det er og viktig å ha ei strukturert og støttande leiing.

‒ Kva ville du bli då du var barn?

‒ Eg og tenkte ei stund på å bli frisør, men etter kvart kunne eg gjerne kunne tenke meg å bli politi.

‒ Kva er dei største utfordringane i jobben din? (i normale tider)

‒ Det kan vere å få tid til å utføre alle gjeremål ein ønsker i jobben.

‒ Trur du at du vil ha den same jobben om fem år?

‒ Ja, det trur eg absolutt.

‒ Korleis påverka koronapandemien jobben din?

‒ Det blei sjølvsagt ein heilt ny jobbsituasjon med heimekontor som den nye kvardagen fram til midten av mai. Eg synest at det fungerte overraskande bra under nedstenginga, og elevane følgde godt opp.

‒ Kva er den siste boka du las/serien du såg?

‒ Den siste serien eg såg var «Devils», ein britisk/italiensk thrillerserie. Siste boka eg las var «Tatovøren i Auschwitz» av Heather Morris. Ei gripande historie frå Polen og ein av dei verste tyske utryddingsleirane.

‒ Kva er det beste med å bu i Hjelmelandsdalen?

‒ Du opplever stor fridom når du bur på ein gard i ei så flott bygd som Hjelmelandsdalen. Ein står fritt til å dyrke mange kjekke hobbyar, og her er eit tur- og natureldorado rett utanfor stovedøra. Vi har ikkje minst gode naboar.

‒ Er det noko spesielt du er engasjert i på heimplassen?

‒ Eg er engasjert i Haugen og Dalen Utviklingslag der vi er veldig opptekne av å få fleire småbarnsfamiliar til bygda.

‒ Kva gjer du på fritida?

‒ Eg likar å trene og vere i lag med vener. Mesteparten av fritida går sjølvsagt til å vere i lag med familien, dra på tur og gjere og oppleve kjekke ting saman. Ekstra stas er det no i sommartida når heile familien kan dra av garde i campingvogna.

‒ Kva har du på nattbordet?

‒ Der har eg faktisk ein stabel med sy- og strikkebøker, som eg håper å pløye gjennom med tid og stunder.

