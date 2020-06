Urimeleg med kraftig auke i ferjetakstar

Nyhende

- Frå 1. Juni 2020 har vi erfart at ferjetakstane for fylkesvegferjene har fått ein kraftig auke, etter innføring av Autopass ordning. Dette er svært negativt for innbyggjarane i distrikta som er avhengige av ferjesamband til å pendle til og frå jobb. Desse får større utgifter som direkte innhogg i si inntekt på grunn av auken, påpeikar Bremanger Sp i eit skriv til Fylkesutvalet for samferdsle i Vestland.

Senterpartiet viser til at ferjesambandet Stårheim – Isane har auka frå takstsone 4 til takstsone 8! Det betyr i praksis at ein ferjetur med personbil har auka frå 96 kr til no å vere 127kr.

- Vi i Bremanger Senterparti meiner dette er urimeleg, og at de må sjå på om det er rett å belaste pendlarane og innbyggarane våre med denne auken, skriv dei.