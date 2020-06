Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll på Kjøs fredag på dagtid. Her vart to sjåførar stoppa for ikkje å ha sikra lasta si tilstrekkeleg. Dei måtte sikre før dei fekk køyre vidare.

Tre sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta før dei fekk køyre vidare.

Det var 118 tungbilar innom kontrollstaden på Kjøs, 33 av dei vart kontrollerte, opplyser Statens vegvesen.