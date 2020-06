Pantekampanje for å unngå metallrestar i dyrefôret

Nyhende

Søppel som blir kasta i naturen, kan hamne inn i landbruksmaskiner og i verste fall inn i grasfôret og slik påføre dyr store lidingar før dei, i dei fleste tilfelle, må avlivast.

Nestleiar i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, syns det er synd at folk slengjer frå seg søppel utan å tenkje over følgjene.

– Eg trur folk ville tenkt seg om ein ekstra gong om dei visste kva det faktisk kunne føre til. Det håper vi dei vil gjere etter å ha sett kampanjen vår.

Kampanjen vil kombinere deling av plakatar i sosiale medium med fysiske plakatar som blir hengde opp på rasteplassar og i butikkar over heile landet.

– Vi veit at mange skal feriere i Noreg i år, og eg er bekymra for at fleire brus- og ølboksar blir kasta i naturen. Ta med søpla heim. Viss ikkje, kan det ta livet av dyra våre, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som støttar kampanjen til bøndene.