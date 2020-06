Vedtok å endre salstidene for øl i butikk

Nyhende

I debatten om Stad kommune sin Ruspolitiske handlingsplan fremja Hans-Petter Gilleshammer (Ap) at salstidene for øl i butikk, frå 30. september 2020, vert endra til klokka 10.00 til 20.00 på kvardagar og frå klokka 10.00 til klokka 18.00 på laurdagar. Formannskapet hadde i si innstilling støtta kommunedirektøren sitt forslag om at salstidene for øl i butikk i Stad kommune skulle vere frå klokka 08:00 til klokka 20:00 på kvardagar og frå klokka 08:00 til klokka 18:00 på laurdagar.