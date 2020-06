Vi kjem til å forsvare Stadhalvøya!

Nyhende

Dei siste dagars hendingar har gjort inntrykk. Og diverre skapt bileter som for alltid har brent seg inn i hjartet. Bileter vi gjerne skulle ha vore forutan! Folk og natur på Haramsøya - ein av dei stadane som har gjort hard motstand mot utbygging, vart overkøyrt. 30 politifolk beordra på oppdrag….Ein mann fraktast bort frå sin eigen eigedom – sitjande i sin eigen bil! Birgit Oline – leiaren i motstanden gjennom 20 år, i tårer, setande på bakken. Den brutale kontrasten i bileter av gravemaskiner på veg oppover mot fjellplatået på den vakre øya. Og smertefulle bileter av graving – rasering av eit særprega landskap. Slike inntrykk gjev oss ei aning om kva som ventar naturen på Stadfjellet. Og det reiser mange spørsmål. Særskilt i høve korleis det norske demokratiet fungerer i praksis? Truleg vil det som vi no er vitne til, setje varige spor i tilliten til det systemet vi har verdsett så djupt!

Både olje- og energiministeren og statsministeren gjev uttrykk for å forstå at det er mykje kjensler. Samstundes understrekast det at konfliktnivået må ned. Vi må roe oss no – slik at vedtatt politikk om å rasere naturverdiar får setjast i verk! Og på toppen av det heile vert vi oppmoda om å nyte norsk natur! Stadig fleire får auga opp for kva som er i ferd med å skje. Men, vi kan kjenne på avmakt i møte med storkapitalen, som synast å ha knebla nasjonal politikk – og det norske folkestyret som vi har sett så høgt!

Det er trist at olje- og energiminsteren har blitt møtt med ukvemsord. At situasjonen er komen dit at ord som ikkje er akseptable, er blitt nytta. Det skulle diverre mykje til før ministeren ikkje berre «forstod»… men faktisk kjente på ubehag….Det er ikkje nok at eit heilt øysamfunn gret over sitt nærmiljø. Ikkje nok at samar mister sitt livsgrunnlag. Det er tydelegvis ikkje nok at Stad, ei ikonisk halvøy med fugletrekk, ei rekkje utdøyingtrua artar og eit landskap som ligg i høgste konfliktvurdering med nasjonale mål, skal raserast. Aller mest trist er det likevel at ministeren ikkje har forstått at folkeviljen er overkøyrt i desse prosjekta. At folket sin motstand veks ut frå at konsesjonsvedtaka er fatta på feilaktig grunnlag, og bør omgjerast!

Vi er ikkje farlege folk! Vi er vanlege folk, som kjempar for heimane våre, nærmiljøa våre – og umisteleg natur og kulturarv av nasjonal verdi. Vi er ikkje ute etter å slenge ukvemsord etter framståande politikarar, eller å øydelegge utbyggjarar sine anleggmaskiner. Men vi veit at Stadhalvøya står for tur! Utanlandske kapitalkrefter har fått grønt lys av den norske stat til å øydelegge naturen på den unike halvøya. Dette avgrensa og særprega landskapet skal raserast for all framtid. Døra til eit viktig «rom» i norsk kystkultur-historie skal spikrast att!

Vi har jobba hardt for å opne auga til folkevalde som sit med makt. Dokumentasjon på både ny og gamal kunnskap som viser natur, kultur og landskapsverdiane på Stadfjellet er komen i dei rette hender. Likevel vel styremaktene å lukke auga for det som står i ferd med å skje! Både utbyggjar, sentrale og lokale styremakter, ansvarlege ministerar og statsminister bør merkje seg at vi ikkje kjem til å gje opp dette landskapet utan motstand! Arbeidet er enno ikkje byrja, sjølv om maskiner er køyrde fram og skjult bak buskar i Borgundvåg. Det er ikkje for seint! Det er framleis von og høve for det norske demokratiet til å stogge ei politisk fadese, som vil framstå som ein skamplett i norsk energi og naturforvalting for all framtid!

Vi verdset det norske demokratiske system. Vi set ytringsfridomen høgt. Og – vi kjem til å halde fram med å bruke vår ytringsfridom i møte med den planlagde rasering av Stadhalvøya! På ein sakleg måte, utan hatefulle ytringar og ukvemsord, vil vi kome til å nytte dei verkemiddel som demokratiet står for – gjennom aksjon, innan lovmessig forsvarlege rammer. Vi har formidla klart og tydeleg vårt perspektiv: vi er imot at eit spektakulært og ikonisk landskap som Stadhalvøya skal raserast! Og det kjem vi til å halde fram med – i møte med planlagd start på Okla vindkraftverk! Konsesjonen er gitt på feil- og mangelfullt kunnskapsgrunnlag, og må trekkast attende!

Når det kjem til stykket, handlar det eigentleg ikkje så mykje om kjensler…..Det handlar mest om fornuft!!