Nyhende

På grunn av lite nedbør den siste tida, at det no er svært turt mange stader i naturen,er det frå i dag av totalforbod mot å gjere opp eld utandørs, i Stad kommune. Dette forbodet gjeld i heile Stad kommune og er gjeldande etter § 3. i forskrift om brannførebygging. Forbodet vert oppheva så snart brannfaren er over.