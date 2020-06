Fleire tungbilar fekk bruksforbod

Nyhende

Statens vegvesen var onsdag på plass på Kjøs der dei kontrollerte tungbilar. Totalt 144 tungbilar var innom kontrollplassen, og 32 vart kontrollert.

Ifølgje Statens vegvesen var ein spesialtransport ikkje merkt tilfredsstillande og måtte stå til dette var på plass. Dette køyretøyet fekk også ein mangellapp for oljelekkasje på fjørsystemet.

Eit køyretøy vart også følgt til verkstad grunna manglar ved bremsene, utslitne bremseklossar stål mot stål. Ein sjåfør måte også få på plass underkøyringshinder.

To sjåførar måtte rydde i frontruta før vidare køyring.

I tillegg vart det gjett ut tre gebyr der to av dei var for utslitne dekk, medan eitt av dei var for manglande bombrikke.