Onsdag kan det kome styrtregn

Nyhende

Onsdag ettermiddag frå klokka 14 til onsdag kveld klokka 20 er det sendt ut eit gult varsel for styrtregn for Vestlandet sør for Stad. Det er nemleg venta kraftige regnbyer i midtre og indre strøk, der bakken ikkje er dekka av snø. Ifølgje Yr er det store lokale variasjonar i intensitet og mengde, og det er venta at vêret vert raskt endra.

Konsekvensane styrtregnet kan føre til er overvatn i tettbygde område, lokale oversvømmingar, bekkar og elveløpsendringar, jord og flaumskred. Det kan også føre til hagl, lyn, tore og kraftige vindkast melde Yr.

Vegar kan bli stengde, og nokre reiser kan ta lenger tid enn normalt. Det kan bli vanskelege køyreforhold og det kan også vere fare for vassplaning.

Høge temperaturar

Trass i det gule varselet for styrtregn på Vestlandet onsdag, er det melde høge temperaturar ut veka. Onsdag og torsdag ser det ut til å bli opp mot 27 grader, medan det kan bli 31 grader fredag, ifølgje Yr. Gjennom helga ser det ut til at varmen vert på mellom 24 og 27 grader. I helga kan det derimot også kome litt nedbør.

Frå måndag av ser det ut til at temperaturane skal minke eit par grader, og slik det ser ut no kan dei kome til å ligge på rundt 22 til 24 grader.

Fare for skogbrann

I tillegg til gult varsel for styrtregn, er det også sendt ut gult varsel for skogbrannfare på heile Vestlandet. Det er lokalt stor skogbrannfare inntil det kjem nedbør av betyding.

Det brenn i terrenget ved butikk og hus på Refsnes Det er terrenget bak Joker-butikken og hus på Refsnes i Ervik det brenn no måndag ettermiddag.

Fare for skogbrann på heile Vestlandet Ifølgje Meteorologisk Institutt er det gult nivå for skogbrannfare på heile Vestlandet.

Sløkte brannen i særs krevande terreng Brannsjefen rosar sitt eige mannskap Brannsjef i Stad kommune, Geir Petter Hatlenes, rosar sine eigne brannfolk som fekk kontroll på skogsbrannen på Øvrelid i går.

Held vakt ved branntomta Karoline Skåre og Vidar Huneide frå sivilforsvaret held vakt ved branntomta på Øvrelid utover natta.