Om arkitekten Saunders

Saunders er fødd i Gander på Newfoundland i Canada. Han har mastergrad i arkitektur frå McGill University i Montreal, Driv Saunders Architecture med base i Bergen, der han også har bur og der han har bygd sitt heilt spesielle hus til seg og familien. Av Huntington Post vart han rangert som ein av verdas fem beste arkitektar under femti år. Han er også på BauNetz, (tysk magasin som rangerer dei beste arkitektane og landskapsarkitektane nasjonal og internasjonalt), dei beste arkitektane si liste over verdas 100 beste arkitektar. Nordmenn har blant anna blitt kjent med Todd Saunders gjennom TV-serien «Arkitektens heim», der TV-sjåarane fekk innblikk i han heim i Tveiterås hageby i Bergen, som vart etablert i 1930-åra. Her teikna Saunders sin eigen bustad, Villa S.