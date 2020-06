Fleire er skeptiske til heimekontor

Nyhende

– Fleksibilitet er bra, men vi må ikkje gløyme at arbeidsplassen også har med fellesskapskjensle, inspirasjon og engasjement å gjere, skriv sjefen i IBM Noreg, Hans Henrik Merckoll, i eit innlegg i VG og E24.

Han minner om at sjølv med høg effektivitet, produktive og konsentrerte heimearbeidarar, så handlar den tradisjonelle arbeidsplassen også om sosialt samvær, kompetansedeling, bygging av lagfølelse og personleg utvikling.

– For mange er jobben som ein utvida familie, og dynamikken som oppstår når menneske møtest fysisk kan ikkje erstattast av tekniske løysingar, skriv han i E24.

Arbeidsmiljølova er i hovudsak forma ut med tanke på at arbeidet skjer på ein arbeidsplass, og at leiinga også i stor grad har gått for seg på arbeidsplassen.

– Ved permanent bruk av heimekontor må ein ha meir gjennomtenkte rutinar for å sikre arbeidsmiljøet til dei tilsette over tid, skriv advokatane Fredrik Bjercke Punsvik og Hans Jørgen Bender til VG. Dei hevdar at det eksisterande regelverket både er både mangelfullt og uklart.