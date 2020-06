Treng plass til huske

Nyhende

Beate Vik Hauge i Visit Nordfjord er på jakt etter eigna stadar for plassering av ei huske. I Trandal på Sunnmøre har dette blitt eit svært populært fotopunkt, og no vil ein i Nordfjord kopiere denne ideen. Planen er å få på plass ei slik huske i Stryn, ei i Gloppen og to i Stad kommune. Plassering er ikkje bestemt, og Vik tek gjerne imot innspel. Kriteria er at det må vere flott utsikt. Det bør ikkje vere ein plass som er så veldig godt kjent frå før. Staden bør vere relativt lett tilgjengeleg, og grunneigar må vere positiv.