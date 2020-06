Hareide må svara på kritikk om Stad skipstunnelen

Nyhende

I eit skriftleg spørsmål til samferdselsministeren peikar stortingsrepresentanten Ruth Grung (Ap) på at statsråden i møte med styringsgruppa for Stad skipstunnel i april sa at prosjektet var nok greidd ut. Ho reagerer difor på at samferdselsdepartementet no har bestilt ei ny kvalitetssikring av skipstunnelen.