Det kan bli cruiseskip også i år på Nordfjordeid

Nyhende

Det kan bli aktuelt med cruiseskip på Nordfjordeid i sommar. På frukostmøtet til Stad Vekst i går opplyste John Olav Lefdal om at Viking Cruises har ønske om anløp med cruiseskip som kjem frå Oslo og har med 5-600 norske turistar. Smittevernlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld er i utgangspunktet ikkje avvisande, men seier at det er ein del ting plass som må vere på plass når det gjeld smittevern, og at ein må lage ein plan for dette. Lefdal opplyser om at det er i siste halvdel av juli og eventuelt i august det kan bli aktuelt med anløp med ein eller fleire små båtar på Nordfjordeid.