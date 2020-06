Nyhende

I følgje NRK Vestland fortel operasjonsleiar Eivind Hellesø i Vest politidistrikt at brannen spreier seg fort, men at vindretninga er gunstig nett no i forhold til hus og bygningar.

Det var rundt klokka 16.08 at naudetatane fekk melding i skogsterrenget ovanfor den lokale Joker-butikken og butikken til Ervik Surfshop. Naudetatane rykka ut og er i full gang med slokking.





